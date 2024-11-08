Kışa özel vitamin deposu! Soğuk havalarda bu meyveleri tüketmek sizi hastalıklardan koruyabilir!

KİVİ: C VİTAMİNİ ZENGİNİ

Kivi, bir portakaldan daha fazla C vitamini içerir ve bağışıklık sistemini desteklemede son derece etkilidir. Bir kivinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladığı bilinmektedir. Lif, potasyum ve K vitamini bakımından da zengin olan kivi, soğuk algınlığına karşı koruyucu bir meyvedir.