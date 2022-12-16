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Kısa vadeli dış borç stoku rekor seviyede

Kısa vadeli dış borç stoku, ekimde 142.3 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı

Kısa vadeli dış borç stoku rekor seviyede
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekimde 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 17,1 artarak 142,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece kısa vadeli dış borç stokunda rekor düzeye ulaşıldı.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,4 artışla 58,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 17,4 yükselişle 51,8 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ekim ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 6,1 azalışla 10,4 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 16,9 yükselerek 17,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 18 artarak 18,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 22,7 artışla 11,6 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 sonuna göre yüzde 19,4 artarak 46,4 milyar dolara yükseldi.

KAMUDA YÜKSELİŞ

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 19,5 artarak 26,6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 13,9 yükselerek 83,5 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 16,8 artışla 74,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 17,6 yükselerek 67,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, ekim sonu itibarıyla 349 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 97 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku ekim sonu itibarıyla yüzde 45,8'i dolar, yüzde 26,1'i Euro, yüzde 9,2'si TL ve yüzde 18,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ekim sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 186,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,1 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,6, Merkez Bankası'nın yüzde 17,3 ve özel sektörün yüzde 62,1 paya sahip olduğu görüldü.

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