Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

AA

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sanıkların SEGBİS ile duruşmada hazır edildiğini belirtti.

Duruşmada mahkeme heyeti iddia makamının talebini dinledi. Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, Kışanak'ın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca her 2 sanık için "iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Tuncel, adil yargılanmadığını iddia etti.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ise görevi sırasında yaptıklarının yargılamaya konu olamayacak konular olduğunu savunarak "Ben siyaset yaptım, sorunların çözümüne katkı sağlamak istedim. Hakkımdaki suçlama sayısını bilmiyorum. Hakkımda çok sayıda iddia var ama yeteri kadar hazırlanamadan karşınıza çıktım. Kendimi anlatmak için aklımda kalanlar dışında elimde bir şey yok." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında SEGBİS'ten bağlanan avukatların da taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.