Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.850,84 %-0,05
        DOLAR 28,9326 %0,10
        EURO 31,2020 %0,24
        ALTIN 1.891,63 %0,41
        FAİZ 38,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,30 %0,11
        BITCOIN 43.358,00 %-1,06
        GBP/TRY 36,4540 %0,40
        EUR/USD 1,0768 %0,05
        BRENT 75,05 %1,01
        ÇEYREK ALTIN 3.092,60 %0,41
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kişi başı gelirde Kocaeli zirvedeki yerini korudu - İş-Yaşam Haberleri

        Kişi başı gelirde Kocaeli zirvedeki yerini korudu

        İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, Kocaeli, 302 bin 772 lirayla 2022'de kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) 2021'de olduğu gibi ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli zirvedeki yerini korudu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı.

        Buna göre, 2022'de İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 1 trilyon 329 milyar 810 milyon lira ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon lira ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.

        GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2022'de toplam hasılanın yüzde 53,9'unu oluşturdu.

        İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon lira ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon lira ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon lira ile Bayburt yer aldı.

        Söz konusu dönemde Kocaeli, kişi başına GSYH'de 302 bin 772 lirayla ilk sırada yer aldı. Bir önceki yıl da zirvede olan bu ili, 287 bin 524 lira ile İstanbul ve 253 bin 501 lira ile Tekirdağ izledi.

        REKLAM

        İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 lira ile Şanlıurfa, 55 bin 296 lira ile Ağrı ve 54 bin 272 lira ile Van son üç sırada yer aldı.

        Kişi başına GSYH, 2022'de 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2022'de cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.

        BİLGİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE İSTANBUL'UN PAYI YÜZDE 65.4

        Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 65,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 59, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,5, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

        Konya yüzde 6,2 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada bulunurken, Ankara yüzde 43,4 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sıraya yerleşti.

        REKLAM

        İstanbul, 2022'de hizmetler sektörü toplamından yüzde 41,5 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 36,5 oldu. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 19,3 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

        - Yıllık GSYH 26 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde arttı

        Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022'de önceki yıla göre yüzde 5,5 artarken, 26 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2022'de en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 21,8 değişim oranı ile Antalya, yüzde 21,4 ile Kırşehir ve yüzde 17 ile Kilis oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 9,4 ile Artvin, yüzde 9,5 ile Erzincan ve yüzde 11 ile Karabük olarak kayıtlara geçti.

        Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışına en fazla katkı veren il, yüzde 2,46 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,65 ile Antalya ve yüzde 0,55 ile Ankara izledi.

        Yıllık GSYH büyümesine 2022'de negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,03 ile Osmaniye, yüzde 0,03 ile Elazığ, yüzde 0,06 ile Hatay geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?