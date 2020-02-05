Kişi başına en fazla araç Muğla'da

AA

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 23.2 milyon olduğu Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 aracın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 776 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, bu kenti 2 milyon 33 bin 935 taşıtla Ankara, 1 milyon 425 bin 302 taşıtla İzmir, 1 milyon 101 bin 56 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 188 taşıtla Hakkari, 9 bin 359 taşıtla Tunceli, 15 bin 589 taşıtla Bayburt olarak sıralandı.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla'da 506 bin 829 (yüzde 51,6),nüfusu 270 bin 796 olan Burdur'da 134 bin 884 (yüzde 49,8) olarak belirlendi. Üçüncü Antalya'da ise 2 milyon 511 bin 700 nüfusa 1 milyon 101 bin 56 (yüzde 43,8) taşıt düştü.

Buna karşılık Hakkari'de 30 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Söz konusu oranla listede son sırada yer alan 280 bin 991 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 188 olarak kaydedildi. Bu ili 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı takip etti.

BAŞKENTTE HER 4 KİŞİYE BİR OTOMOBİL

Otomobiller dikkate alındığında ise Ankara öne çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 503 bin 49 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da oran yüzde 26.4 olarak gerçekleşti. Toplam 5.6 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2019 sonu itibarıyla 1 milyon 489 bin 336 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yüzde 21.3 ile Muğla, yüzde 20.7 ile Antalya ve yüzde 19.9 ile Burdur takip etti.

İstanbul'da ise 15 milyonu aşkın nüfusa karşın otomobil sayısı 2 milyon 876 bin 156 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'da yaklaşık her 5 kişiye bir otomobil düştü.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

Taşıt sayısı Nüfus Her 100 kişiye düşen taşıt sayısı İLER 23.156.975 83.154.997 27,8 Adana 657.202 2.237.940 29,4 Adıyaman 105.856 626.465 16,9 Afyonkarahisar 223.265 729.483 30,6 Ağrı 31.692 536.199 5,9 Aksaray 125.951 416.367 30,2 Amasya 117.601 337.800 34,8 Ankara 2.033.935 5.639.076 36,1 Antalya 1.101.056 2.511.700 43,8 Ardahan 19.192 97.319 19,7 Artvin 38.933 170.875 22,8 Aydın 456.056 1.110.972 41,1 Balıkesir 484.475 1.228.620 39,4 Bartın 51.553 198.249 26,0 Batman 44.882 608.659 7,4 Bayburt 15.589 84.843 18,4 Bilecik 68.934 219.427 31,4 Bingöl 17.111 279.812 6,1 Bitlis 22.235 348.115 6,4 Bolu 114.889 316.126 36,3 Burdur 134.884 270.796 49,8 Bursa 902.981 3.056.120 29,5 Çanakkale 231.148 542.157 42,6 Çankırı 52.617 195.789 26,9 Çorum 171.377 530.864 32,3 Denizli 410.598 1.037.208 39,6 Diyarbakır 122.143 1.756.353 7,0 Düzce 111.587 392.166 28,5 Edirne 160.603 413.903 38,8 Elazığ 126.387 591.098 21,4 Erzincan 59.815 234.747 25,5 Erzurum 119.108 762.062 15,6 Eskişehir 287.142 887.475 32,4 Gaziantep 518.415 2.069.364 25,1 Giresun 91.540 448.400 20,4 Gümüşhane 24.772 164.521 15,1 Hakkari 9.188 280.991 3,3 Hatay 492.988 1.628.894 30,3 Iğdır 28.069 199.442 14,1 Isparta 178.205 444.914 40,1 İstanbul 4.187.776 15.519.267 27,0 İzmir 1.425.302 4.367.251 32,6 Kahramanmaraş 235.383 1.154.102 20,4 Karabük 65.686 248.458 26,4 Karaman 91.378 253.279 36,1 Kars 45.160 285.410 15,8 Kastamonu 130.296 379.405 34,3 Kayseri 378.771 1.407.409 26,9 Kırıkkale 68.142 283.017 24,1 Kırklareli 133.401 361.836 36,9 Kırşehir 68.323 242.938 28,1 Kilis 47.244 142.490 33,2 Kocaeli 399.064 1.953.035 20,4 Konya 724.397 2.232.374 32,4 Kütahya 210.652 579.257 36,4 Malatya 176.389 800.165 22,0 Manisa 590.671 1.440.611 41,0 Mardin 75.935 838.778 9,1 Mersin 619.418 1.840.425 33,7 Muğla 506.829 983.142 51,6 Muş 33.608 408.809 8,2 Nevşehir 121.818 303.010 40,2 Niğde 107.255 362.861 29,6 Ordu 136.111 754.198 18,0 Osmaniye 164.595 538.759 30,6 Rize 80.210 343.212 23,4 Sakarya 287.793 1.029.650 28,0 Samsun 359.612 1.348.542 26,7 Siirt 20.493 330.280 6,2 Sinop 59.475 218.243 27,3 Sivas 160.963 638.956 25,2 Şanlıurfa 253.375 2.073.614 12,2 Şırnak 29.310 529.615 5,5 Tekirdağ 269.373 1.055.412 25,5 Tokat 179.184 612.747 29,2 Trabzon 197.471 808.974 24,4 Tunceli 9.359 84.660 11,1 Uşak 137.574 370.509 37,1 Van 77.311 1.136.757 6,8 Yalova 65.991 270.976 24,4 Yozgat 106.682 421.200 25,3 Zonguldak 155.221 596.053 26,0