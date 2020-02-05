Kişi başına en fazla araç Muğla'da

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 23.2 milyon olduğu Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 aracın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 776 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, bu kenti 2 milyon 33 bin 935 taşıtla Ankara, 1 milyon 425 bin 302 taşıtla İzmir, 1 milyon 101 bin 56 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 188 taşıtla Hakkari, 9 bin 359 taşıtla Tunceli, 15 bin 589 taşıtla Bayburt olarak sıralandı.
Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla'da 506 bin 829 (yüzde 51,6),nüfusu 270 bin 796 olan Burdur'da 134 bin 884 (yüzde 49,8) olarak belirlendi. Üçüncü Antalya'da ise 2 milyon 511 bin 700 nüfusa 1 milyon 101 bin 56 (yüzde 43,8) taşıt düştü.
Buna karşılık Hakkari'de 30 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Söz konusu oranla listede son sırada yer alan 280 bin 991 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 188 olarak kaydedildi. Bu ili 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı takip etti.
BAŞKENTTE HER 4 KİŞİYE BİR OTOMOBİL
Otomobiller dikkate alındığında ise Ankara öne çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 503 bin 49 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da oran yüzde 26.4 olarak gerçekleşti. Toplam 5.6 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2019 sonu itibarıyla 1 milyon 489 bin 336 oldu.
Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yüzde 21.3 ile Muğla, yüzde 20.7 ile Antalya ve yüzde 19.9 ile Burdur takip etti.
İstanbul'da ise 15 milyonu aşkın nüfusa karşın otomobil sayısı 2 milyon 876 bin 156 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'da yaklaşık her 5 kişiye bir otomobil düştü.
TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:
Taşıt sayısı
Nüfus
Her 100 kişiye düşen taşıt sayısı
İLER
23.156.975
83.154.997
27,8
Adana
657.202
2.237.940
29,4
Adıyaman
105.856
626.465
16,9
Afyonkarahisar
223.265
729.483
30,6
Ağrı
31.692
536.199
5,9
Aksaray
125.951
416.367
30,2
Amasya
117.601
337.800
34,8
Ankara
2.033.935
5.639.076
36,1
Antalya
1.101.056
2.511.700
43,8
Ardahan
19.192
97.319
19,7
Artvin
38.933
170.875
22,8
Aydın
456.056
1.110.972
41,1
Balıkesir
484.475
1.228.620
39,4
Bartın
51.553
198.249
26,0
Batman
44.882
608.659
7,4
Bayburt
15.589
84.843
18,4
Bilecik
68.934
219.427
31,4
Bingöl
17.111
279.812
6,1
Bitlis
22.235
348.115
6,4
Bolu
114.889
316.126
36,3
Burdur
134.884
270.796
49,8
Bursa
902.981
3.056.120
29,5
Çanakkale
231.148
542.157
42,6
Çankırı
52.617
195.789
26,9
Çorum
171.377
530.864
32,3
Denizli
410.598
1.037.208
39,6
Diyarbakır
122.143
1.756.353
7,0
Düzce
111.587
392.166
28,5
Edirne
160.603
413.903
38,8
Elazığ
126.387
591.098
21,4
Erzincan
59.815
234.747
25,5
Erzurum
119.108
762.062
15,6
Eskişehir
287.142
887.475
32,4
Gaziantep
518.415
2.069.364
25,1
Giresun
91.540
448.400
20,4
Gümüşhane
24.772
164.521
15,1
Hakkari
9.188
280.991
3,3
Hatay
492.988
1.628.894
30,3
Iğdır
28.069
199.442
14,1
Isparta
178.205
444.914
40,1
İstanbul
4.187.776
15.519.267
27,0
İzmir
1.425.302
4.367.251
32,6
Kahramanmaraş
235.383
1.154.102
20,4
Karabük
65.686
248.458
26,4
Karaman
91.378
253.279
36,1
Kars
45.160
285.410
15,8
Kastamonu
130.296
379.405
34,3
Kayseri
378.771
1.407.409
26,9
Kırıkkale
68.142
283.017
24,1
Kırklareli
133.401
361.836
36,9
Kırşehir
68.323
242.938
28,1
Kilis
47.244
142.490
33,2
Kocaeli
399.064
1.953.035
20,4
Konya
724.397
2.232.374
32,4
Kütahya
210.652
579.257
36,4
Malatya
176.389
800.165
22,0
Manisa
590.671
1.440.611
41,0
Mardin
75.935
838.778
9,1
Mersin
619.418
1.840.425
33,7
Muğla
506.829
983.142
51,6
Muş
33.608
408.809
8,2
Nevşehir
121.818
303.010
40,2
Niğde
107.255
362.861
29,6
Ordu
136.111
754.198
18,0
Osmaniye
164.595
538.759
30,6
Rize
80.210
343.212
23,4
Sakarya
287.793
1.029.650
28,0
Samsun
359.612
1.348.542
26,7
Siirt
20.493
330.280
6,2
Sinop
59.475
218.243
27,3
Sivas
160.963
638.956
25,2
Şanlıurfa
253.375
2.073.614
12,2
Şırnak
29.310
529.615
5,5
Tekirdağ
269.373
1.055.412
25,5
Tokat
179.184
612.747
29,2
Trabzon
197.471
808.974
24,4
Tunceli
9.359
84.660
11,1
Uşak
137.574
370.509
37,1
Van
77.311
1.136.757
6,8
Yalova
65.991
270.976
24,4
Yozgat
106.682
421.200
25,3
Zonguldak
155.221
596.053
26,0
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