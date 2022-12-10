Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

Kendi kişilik tipinizi biliyor musunuz? Bu 6 farklı kadın tipinden en çok uyum sağladığınız kişiliği bulmak, kendinizi tanımak için iyi bir adım olabilir. Alfa, beta, sigma, delta, gama ve omega...Siz ne kadınısınız?

ABONE OL
  • Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

    ALFA KADINI

    - Liderlik özelliklerine sahiptir.

    - Oldukça hırslıdır ve daima zirvede olmak ister.

    - Yeteneklerine, duygularına ve görüşlerine son derece güvenir.

    - Rekabeti sever ve kavgadan asla kaçmaz.

    - Özgüveni ve mizah duygusu yüksektir.

    - İyi bir iletişimcidir. İnsanları iyi manipüle eder.

    - Gösterişi sever ve duygularını iyi gizler.
  • Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

    SİGMA KADINI

    - Alfa kadını kadar baskındır. 

    - Ne istediğini çok iyi bilir.

    - Takıntılı olma eğilimindedirler. Birisine zor bağlanan sigma kadını aynı zamanda zor da kopar.

    - Aslında çok duygusaldırlar ama bunu gizleme eğilimleri vardır.

    - Dışa dönüktürler ve doğal bir çekicilikleri vardır.

    - Kendi içinde daima hırsları vardır. Üretmeyi ve çalışmayı sever.

    - Olan biten her şeyin farkındadır.
  • Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

    BETA KADINI

    - Uyumludurlar ve çatışmaktan hoşlanmazlar.

    - Arkadaş canlısı insanlardır, herkesin tavsiye için başvurduğu kişidir.

    - İyi bir dinleyici olmasıyla beraber oldukça sessizdir.

    - Sadık ve nazik kişilerdir.

    - İşleri sakince hallederler.
  • Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

    DELTA KADINI

    - Utangaç ancak iyi bir iletişimcidir.

    - Genelde sessiz ve içe dönük yapıları vardır.

    - Partilere gitmektense evde vakit geçirmeyi sever.

    - Gerekli olmadığı durumlarda insanlarla konuşmazlar ancak konuştuklarında ne istediklerini tam olarak ifade edebilir. 

    - Sabırlı ve mütevazı kadınlardır. 
  • Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

    GAMA KADINI

    - İdealisttir ve fikirlerini sonuna kadar savunur.

    - Ne istediğini bilir.

    - Titiz ve düzenlidir.

    - Kendi değerini bilir ve ona bu değeri sağlamayacak hiçbir ilişki içinde yer almaz.

    - Kendi dünyasında mutludur ve mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duymaz.

    - Kinci bir yapısı vardır.
  • Kişiliklere göre kadın tipleri! Sen alfa kadını mısın beta kadını mısın?

    OMEGA KADINI

    - Çocuksu hayal dünyaları vardır.

    - Çok fazla sosyalleşmek onlara göre değildir.

    - Biraz çekingendir ve zamanla kendisini iyi ifade edebilir.

    - Derin sohbetleri severler ve ortamda zekâlarıyla bilinirler.

    - Romantizmi severler ancak peşinden koşamayacak kadar utangaç olurlar bu da onları kitaplara ve filmlere yönlendirebilir.

    - Tam bir kitap kurtlarıdır. Zengin bir iç dünyaları vardır.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.