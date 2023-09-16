Kışın habercisi vargitlar açtı!

1 Şurada Paylaş!









Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında mavi yıldız ve güz çiğdemi gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçekleri bölgede açmaya başladı.