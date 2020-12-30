Kışın ortasında açık havada kaplıca keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Kışın ortasında açık havada kaplıca keyfi

Bursa'da ormanların içinde dere kenarında bulunan kaplıca havuzu, pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin akınına uğruyor

Kışın ortasında açık havada kaplıca keyfi
İHA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde, Aliova çayının kenarında kendiliğinden çıkan kaplıca suyu herkesin faydalanabilmesi için köylüler tarafından havuz haline getirildi. Akan suyun içinden çıkan kaplıca suyu yaz ve kış doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Açık havada ücretsiz kaplıca ve kamp keyfi yapmak isteyenler tabiat harikası yere akın ediyor.

Soğuk havaya rağmen sıcak suya girerek ayrı bir keyif yaşayan vatandaşlar, pandemi döneminde doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Bölgeyi ziyaret edenler hem bedava kaplıca keyfi yaşanıyor, hem de kamp keyfi yapıyor. Soğuk havada derede yüzen vatandaşlar soğuk sudan çıkıp kendini sıcak kaplıca havuzuna atıyor.

Köylerinin tabiat harikası bir yer olduğunu ifade eden Ahmet Demir, "Köyümüzde Aliova çayının kenarında kendiliğinden doğal kaplıca suyu çıkıyor. Burada isteyen derede yüzüyor. İsteyen ise kaplıca havuzuna giriyor. Bu su şifalı. Kışın bile üstü açık olmasına rağmen buraya gelerek bu suya giriyorlar. Burası yaz kış tercih ediliyor. Burayı herkesin görmesi lazım. Burada isteyen kamp yapabiliyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi manzarasıyla ilgi görüyor
YAŞAMNe zaman yapıldığı bilinmiyor... İlgi görüyor
Ailedeki erkeklerin parmak izi yok! Şaşkına çeviren görüntü - Haberler
YAŞAMAiledeki erkeklerin parmak izi yok! Şaşkına çeviren ...
Günlük burç yorumları! 30 Aralık 2020 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
29 Aralık Süper Loto sonuçları 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM29 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları
Yılın son Dolunay'ı burçları nasıl etkileyecek? Dolunay'ın burçlara etkisi - Haberler
YAŞAMYılın son Dolunay'ı burçları nasıl etkileyecek?
SON DAKİKA 29 Aralık Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye
YAŞAM29 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı!
Biri inşaatta, diğeri hurdacıda bulundu - Haberler
YAŞAMBiri inşaatta, diğeri hurdacıda bulundu
Efsane repliklerle Covid-19 mesajı - Haberler
YAŞAMEfsane repliklerle Covid-19 mesajı
Bulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası beyaz örtüsüyle şölen sunuyor
YAŞAMBulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası şölen sunuyor
3 malzemeli hindi tarifi
YAŞAM3 malzemeli hindi tarifi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X