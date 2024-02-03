Kışın sıcak suyla yapılan banyoya dikkat!

Seboreik egzema genellikle soğuk hava şartlarının etkisiyle kış aylarında daha belirgin hale geliyor. Soğuk, kuru hava cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden oluyor. Hastalık hakkında bilgilendiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topçu, “Seboreik egzema, genellikle kafa derisi, yüz, kulaklar, göğüs, sırt ve kasıklarda kırmızı, sarımsı, pullu lezyonlarla kendini gösteren, kaşıntıya sebep olan bir cilt sorunudur. Seboreik egzema genellikle genç yetişkinlerde ve orta yaşlı bireylerde daha sık görülüyor. Stres, genetik faktörler ve bağışıklık sistemi sorunları da bu durumun ortaya çıkmasında etkili” ifadelerini kullandı.