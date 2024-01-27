Bazı gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabiliyor. Düzenli olarak turunçgiller, ıspanak ve zencefil gibi vitamin ve mineral bakımından zengin çeşitli besleyici gıdalar tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Diyetisyen Batuhan Silvan hastalıklardan koruyan besinleri anlattı.

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Brokoli



Brokoli, vitamin ve minerallerle güçlendirilmiştir. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra lif ve diğer birçok antioksidan ile dolu brokoli, tabağınıza koyabileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir. Brokoliyi yemenin en sağlıklı yolu onu olabildiğince az pişirmektir. Buharda pişirme ya da çok az haşlama ya da çiğ tüketme gibi.