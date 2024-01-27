Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kışın şifa dolu besinleri!

        Kış aylarının şifa dolu besinleri!

        Bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için doğru beslenmeye ve tüketilen besinlere özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Batuhan Silvan hastalıklardan koruyan besinleri anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Bazı gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabiliyor. Düzenli olarak turunçgiller, ıspanak ve zencefil gibi vitamin ve mineral bakımından zengin çeşitli besleyici gıdalar tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Diyetisyen Batuhan Silvan hastalıklardan koruyan besinleri anlattı.

        3

        Brokoli

        Brokoli, vitamin ve minerallerle güçlendirilmiştir. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra lif ve diğer birçok antioksidan ile dolu brokoli, tabağınıza koyabileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir. Brokoliyi yemenin en sağlıklı yolu onu olabildiğince az pişirmektir. Buharda pişirme ya da çok az haşlama ya da çiğ tüketme gibi.

        4

        Sarımsak

        Sarımsak yemeğe lezzet katar ve uzun zamandır tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. İlk uygarlıklardan beri, enfeksiyonlarla mücadelede kullanılır.
        Sarımsağın bağışıklık güçlendirici özellikleri, allisin gibi yüksek kükürt içeren bileşiklerinden geliyor.

        5

        Zencefil

        Zencefil, birçok kişinin hastalandıktan sonra başvurduğu başka bir besindir. Zencefil, boğaz ağrısını ve iltihaplı hastalıkları azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca mide bulantısını da azaltmaya yardımcı olabilir.

        6

        Ispanak

        Ispanak sadece C vitamini açısından zengin olduğu için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artırabilecek çok sayıda antioksidan ve beta-karoten ile doludur. Brokoli de olduğu gibi ıspanakta oldukça az pişirilerek tüketilmelidir.

        7

        Yoğurt

        Bize özgü yapılan yoğurt içerisinde probiyotik bulundurur, probiyotikler hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmak için bağışıklık sisteminize yardımcı olabilir. Aromalı ve şekerli yoğurtlar yerine sade yoğurtlar almaya çalışın. Bunun yerine sade yoğurdu sağlıklı meyveler ve bal ile kendiniz tatlandırabilirsiniz.

        8

        Turunçgiller

        Çoğu insan soğuk algınlığına yakalandıktan sonra doğrudan C vitaminine yönelir. Bunun nedeni, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olmasıdır.
        C vitamininin, enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Turunçgillerin çoğu C vitamini bakımından yüksektir.

        9

        Badem

        Soğuk algınlığının önlenmesi ve savaşılması söz konusu olduğunda, E vitamini de çok önemlidir. Bu güçlü vitamin, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bir avuç badem günlük olarak tüketilmesi gereken E vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaktadır

        10

        Zerdeçal

        Parlak sarı, acı baharat, hem osteoartrit hem de romatoid artrit tedavisinde yıllardır bir anti-enflamatuar olarak kullanılmaktadır. Curcumin, bir bağışıklık güçlendirici olarak umut vaat etmektedir.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu