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Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

Kış meyve sebzeleri olarak adlandırılan bu besinler; güneş ışığını daha fazla depolar ve vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri fazlaca içerir. Bu besinlerin özellikle kış mevsiminde çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmesi öneriliyor. İşte, kış aylarının vazgeçilmez besinleri...

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  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    AYVA

    Ayva; A ve B vitaminleri, yüksek miktarda potasyum ile tanin ve vücut direncine faydalı kireçli tuzlar içerir.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    SALATALIK

    Kükürt içeren salatalık; enfeksiyonlara karşı vücudu güçlendirir, kabızlığı önler, böbrek ve kalp hastalıklarında vücutta biriken suyun atılmasına yardımcı olur.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    TURP

    İçerisinde ayrıca E, A, C, B6, K vitaminleri bulunur. Potasyum için iyi bir kaynaktır; halsizliğe iyi gelir, tokluk hissi sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    SARIMSAK

    A, B, C, P vitaminleri, kükürt ve sülfür içeriği bakımından zengindir. Yüksek tansiyonu düşürür, kanı temizler, iştah açar, hazmı kolaylaştırır ve kabızlığı giderir.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    MAYDANOZ

    A ve C vitamini kaynağıdır. Yüksek tansiyonu düşürür, kalbin yorulmasını önler, kansızlığı giderir, safra akışını kolaylaştırır.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    ELMA

    A ve C vitamini açısından zengin olan elma yüksek oranda lif de içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir; sindirimi kolaylaştırır, kolesterole iyi gelir ve kan basıncını düşürür. 
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    KABAK

    Potasyum ve folat kaynağıdır.  Haşlanmış kabakta bulunan karoten maddesi etkili bir antioksidandır. Yüksek orandaki potasyum, sıvı-tuz dengesini sağlar.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    HAVUÇ

    A, B1, B2 vitamini ve lif kaynağıdır. Enerji verir. Karaciğerin safra salgılamasına ve kolesterolü dengelemesine yardım eder.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    SOĞAN

    Pişmiş veya çiğ yenebilen soğan, bir mineral deposudur. Kış hastalıklarına karşı vücut direncini yükseltir.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    TURUNÇGİLLER

    Portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller; bolca C vitamini içerir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribe karşı vücudu korur.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    LAHANA VE KARA LAHANA

    Kalsiyum, demir, bakır ve yüksek oranda potasyum içerir. Bağışıklık sistemine yardımcı olur.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    BROKOLİ

    Yüksek oranda A vitamini, folik asit ve potasyum içerir. Yüzde 90'ı su olan sebzenin en mineralli halinden yararlanmak için buharda pişirilmesi gerekir.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    NAR

    Folik asit, A ve C vitamini, selenyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi halsizliğe iyi gelir.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    ISPANAK

    Demir ve protein bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kışın tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler: Vücudu zırh gibi koruyorlar

    BRÜKSEL LAHANASI

    Kükürt içeriği nedeniyle çiğ olarak ya da buharda pişirilerek yenmesi tavsiye edilir. Kanser için güçlü bir savaşçıdır. 

 

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