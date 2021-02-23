Kısıtlama saatinde araçta uyuşturucu kullanan 3 kişiye 10 bin 407 lira ceza verildi

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Resul Mahallesi'nde devriye yaptıkları sırada bir araçta 3 kişinin olduğunu tespit etti.

Ekipleri görünce araçtaki bazı malzemeleri atarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

Çevrede ve araçta yapılan aramalarda, 15 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin 407 lira ceza uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.