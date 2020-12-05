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HaberlerGündem3. SayfaKısıtlamada 'Hastaneye gidiyoruz' dediler, araçtan ne çıktı? - Haberler
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Kısıtlamada 'Hastaneye gidiyoruz' dediler, araçlarından uyuşturucu madde çıktı!

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde hastaneye gittiklerini belirten 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtakiler gözaltına alınırken Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçundan da 12 bin 258 TL para cezası uygulandı.

Kısıtlamada 'Hastaneye gidiyoruz' dediler, araçtan ne çıktı? - Haberler
'Hastaneye gidiyoruz' yalanı! Araçtan ne çıktı?
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İHA

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, izin kağıdı olmayan bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Doğan U., Tuncay Ş. ve Sevda B., hastaneye kontrole gittiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

3 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar bonzai, uyuşturucu madde kullanmak için düzenek, tabanca mermisi ve bıçak bulundu.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 12 bin 258 TL parası uygulanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüphelilerin araçta bulunan uyuşturucu için polis ekiplerine ‘Ne yapalım abi kullanıyoruz’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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