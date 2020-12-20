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Kısıtlamada tuvalette kalan genç hakkında tutanak tutuldu

Çorum'da, sokağa çıkma kısıtlamasında tuvalette yattığı belirlenen Baran A. (23) hakkında polisler tutanak tuttu. İşten ayrıldığı ve memleketine dönecek parasının olmadığı için işletmecinin kendisine sahip çıktığını söyleyen Baran A. yardım için belediyeye gitti.

Kısıtlamada tuvalette kalan genç hakkında tutanak tutuldu
İHA

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de güvenlik güçleri, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Kentte, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı’nda bir kişinin tuvalette yatıp kalktığı yönünde ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, isminin Baran A., olduğu belirlenen gencin, tuvalette yattığını tespit etti. Ekiplerin, "Sen burada ne yapıyorsun, neden burada kalıyorsun” sorusuna Baran A., "İşten ayrıldım ve parasız kaldım. Pazartesi günü memleketime döneceğim. Sağ olsun tuvaletin işletmeciliğini yapan kişi bana sahip çıktı ve dışarıda soğukta kalmamı engelledi. Karnımı doyurdu, kalacak yer gösterdi” dedi.

Bunun üzerine polis, tuvalet işletmecisine telefonla ulaşarak konudan haberdar olup olmadığını sordu. İşletmeci tuvaletin olduğu yere gelerek polislere Baran A.’nın tuvalette kaldığından bilgisinin olduğunu söyledi. Konuya ilişkin polis ekipleri tutanak tutarken, Baran A. da işletmeciyle birlikte bölgeden ayrılıp, yardım için Çorum Belediyesi'ne gitti.

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