Dominic Cummings, İngiltere'nin pandemi yönetimini eleştiri 0:00 / 0:00

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Covid-19 ölüm oranlarında dünyada beşinci sırada olan İngiltere'yi pandemiyi kötü yönetmekle suçladı.

İkilinin arasındaki gerilim Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Cummings'i bu ayın başında bilgi sızdırmakla suçlamasıyla başladı. Johnson’ın geçen sene kasım ayında görevden aldığı eski Başdanışman Cummings, İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında kısıtlamalara uymamış hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte Londra’dan 424 kilometre uzaklıkta ailesinin bulunduğu Durham’a gittiği ortaya çıkmıştı.

Brexit kampanyasının arkasındaki isim Cummings, Batı ülkelerinin Covid-19'ile mücadelede sınıfta kaldığını ve ''İngiltere'nin salgına ne yazık ki hazırlıksız yakalandığını'' belirtti.

Sözlerine, "Doğru hazırlıkları yapsaydık ve yetkili kişiler olsaydı, muhtemelen kapanmalardan kaçınırdık'' diyerek kesinlikle ikinci ve üçüncü kez kapanmaya gerek olmadığını ifade ederek bitirdi.

Reuters, Cummings'in eleştirilerini Johnson'un sözcüsüne sordu. Sözcü eleştirilere karşılık, ''Her zaman elimizdeki veriler ve en son kanıtlar bize rehberlik etti.'' açıklamasında bulundu.

İngiltere Ulaşım Sekreteri Grant Shapps, Cummings'in Covid-19 eleştirilerine ilişkin kimse onun boş konuşmalarını merak etmiyor açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık Baş Bilimsel Danışmanı Patrik Vallance, Boris Johson'ın pandemi yönetiminde hatasını kabul ettiğini ve aşılama sürecinde ülkenin çok hızlı bir şekilde çalıştığını söyledi.