Kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar sakin - ORDU

AA

Polis ekipleri ve görevliler dışında, şehrin en kalabalık yerlerinden Atatürk Alanı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklara sessizlik hakim bulunuyor.Ordu'da da sakin bir gün daha yaşanıyor.Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kenarında sakinlik gözleniyor.Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği çok düşük seviyede gerçekleşiyor.