Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından tekne balıkçılarının yüzü

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır." açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Tekirdağlı tekne balıkçıları, önceden kısıtlama uygulanan hafta sonunda Marmara Denizi'ne açıldı.

Balıkçılar denizden kasalar dolusu istavritle döndü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların hafta sonu da Marmara Denizi'ne açılmaktan ve çok miktarda balıkla dönmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgın sürecinde restoran ve lokantalara kısıtlama uygulandığı için küçük tekne balıkçılarının avladığı balıkların satışını yapamadığını anlatan Pehlivanoğlu, "Lokantalar kapalı olduğu için balıkların satışında sıkıntı yaşandı. Çok şükür artık normale dönmeye başladık. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız denize açılamıyordu. Artık her gün açılıyorlar." dedi.

- "Denizlerin dinlenmesi iyi oldu"

Pehlivanoğlu, Marmara'da istavritin balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Balıkçı arkadaşlar kıyıya boş dönmüyor. Bu sıralar güzel istavrit var. Önceden kısıtlamalar nedeniyle küçük balıkçıların avladığı balıklar tüketiciye ulaştırılamadığı için ekonomik kayıpları olsa da denizin bu süreçte dinlenmesi iyi oldu." diye konuştu.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Önder Dedeler de kısıtlamaların kaldırılmasının ardından artık her gün Marmara'ya açıldıklarını dile getirdi.

Bu sıralar bol istavrit avladıklarını vurgulayan Dedeler, "Sabah erkenden denize açılıyoruz. İstavrit ve tekir balığı iyi çıkıyor. Bunlar da olmasa halimiz nice olur. Salgın sürecinde denizlerin dinlendirilmesiyle önceden görülmeyen balık çeşitleri ortaya çıktı. İnşallah bu yıl balıkçılar için güzel geçecek." ifadelerini kullandı.