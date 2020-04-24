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Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar Ramazan pidesi kuyruğuna girdi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girdi. Fırın içerisinde ve dışarısında sosyal mesafe kurallarına vatandaşlar uyuyor.

denizli
İHA

Kentte 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük ölçütte yasağa riayet etti. Ramazan ayının başladığı kentte vatandaşlar akşam saat 18.00’a kadar açık olan fırınlardan ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA'nın haberine göre, vatandaşlar kuyruğa girdikleri fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak pidelerini aldılar. İftar saatinden öncede alınsa da vatandaşlar pideye ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadılar. Ramazan ayının vazgeçilmez pide ekmeklerine ilgi yoğun taleplere rağmen karşılanabiliyor.

Fırın işletmecisi Abdullah Kesici geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşların pide talebini karşılamada sıkıntı yaşanmadığını kaydederek, korona virüs tedbirlerini dikkate alarak üretim ve satış yaptıklarını ifade etti.

Kesici, "Allah’a şükür bu yıl yine Ramazan’a eriştik. Tabii bu virüs durumu programlarımızı etkilese de biz elimizden geleni üretim yapmayı halkımıza her bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekmeklerimizi çıkardığımız ve pidelerimizi satabiliyoruz taleplere cevap verebiliyoruz. Vatandaşların ise ilgisi yoğun insanlar ekmeği almak için sosyal mesafe kurallara uygun şekilde fırın içerisinde ve dışarısında kişiler ihtiyacını alıp götürüyor” dedi.

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