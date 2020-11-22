Kısıtlamaya uymayıp polisten böyle kaçtılar! - Haberler

İHA

Bursa'da koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yasaklara uymayan gençler ise polise takıldı.

İHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerinin her noktada oluşturduğu kontrol noktalarının haricinde, bazı ekipler ise mahalle aralarında devriye gezdi.

Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup gencin dışarı çıktığı ihbarını alan polis ekipleri, sokak sokak yasağa uymayan kişileri aramaya başladı. Polis ekiplerinin sirenlerini ve ışıklarını gören gençler ise, koşuşturmaya başladı.

Sokak aralarında koşuşturan gençler gözden kaybolurken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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