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Kısıtlamayı ihlal edip sokakta top oynayanlar drone ile tespit edilip cezalandırıldı

İstanbul Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yeşil alanda top oynayan kişiler 'drone' ile tespit edildi. Şahıslara daha sonra da tek tek ceza kesildi

koronavirüs
İHA

İstanbul Polisi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre, üç günlük sokağa kısıtlamasının ikinci gününde 'drone' olarak bilinen insansız hava aracı (İHA) ile denetim yapan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesinde bulunan boş bir arazide top oynayan 5 kişilik bir grubu tespit etti.

Drone görüntülerine yansıyan 5 kişiyi takibe akan kara devriye ekipleri, hızla söz konusu boş araziye hareket etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek açık alanda top oynayan 5 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

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