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Buldumbuldum.com kapanıyor

Kişiye özel ürün ve hediye markası Buldumbuldum.com kapanıyor. 12 yıl önce kurulan girişimin, artan döviz kurları ile yükselen maliyetler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığı biliniyordu. Karar, piyasa değeri 60 milyon lirayı geçen ve bugüne kadar milyonlarca liralık yatırım almış bir yerli girişimin yokoluşu anlamına geliyor

01.10.2018 - 11:38 | Güncelleme:

Kişiye özel ürünleri ve hediyelik eşyaları satan e-ticaret sitesi Buldumbuldum.com kapanıyor. İnternet sitesi haricinde fiziki satış noktaları da bulunan Buldumbuldum.com'un kurucusu Güçlü Gökozan'ın yaptığı açıklamaya göre, şirket bir süredir maddi sıkıntılar yaşıyordu. Döviz kurlarında yaşanan artışlar da bu mali tabloyu daha da kötüye sürükledi. Şirketin çalışanlarıyla da davalık olduğu ileri sürüldü.

DEĞERİ 60 MİLYON LİRADAN FAZLA

Ortakları arasında Hasan Aslanoba, Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Bedii Can Yücaoğlu ve Birol Yücel gibi isimlerin yer aldığı Buldumbuldum.com, son olarak Mart ayında bir yatırım turuna imza atmıştı.

Bu yatırımın, şirketin yurtdışına açılım hedefini hızlandıracağı belirtilmişti. Toplam 4 yatırım turunda 6 milyon dolardan fazla yatırım aldığı tahmin edilen Buldumbuldum.com'un, 2015 yılında 60 milyon TL değerleme üzerinden yatırım almıştı. Mart ayındaki yatırımın ise söz konusu tutardan daha yüksek bir değerleme üzerinden yapıldığı ifade ediliyor.

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