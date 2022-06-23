Kıskançlık kavgasında oğlunu bıçaklayanı vurdu! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'de kıskançlık tartışmasında bıçaklanarak yaralanan şahsın olay yerine gelen babası, oğlunu bıçaklayan kişiyi tabancayla öldürdü. Olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, yanında çalıştırdığı sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

OLAY YERİNE GELEN BABA SİLAHLA VURDU

V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz’a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Ardından yaralı V.Y., ve babası R.Y., olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şaban Yılmaz hayatını kaybetti.

TABANCA İLE YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, kaçan baba ile oğlunu kısa sürede suç aleti tabanca ile yakaladı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.