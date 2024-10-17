Kışlacık pırasası coğrafi işaretle tescillendi

Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, yaptığı yazılı açıklamada, Kışlacık köyünde pırasa üretiminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Bu nedenle Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığını belirten Nayman, incelemelerin ardından pırasanın "Kışlacık pırasası" olarak tescillendiğini aktardı.

Kışlacık pırasasının Mecitözü'nün ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olduğuna dikkati çeken Nayman, farklı ürünlerle ilgili tescil çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.