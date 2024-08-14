Üretici İbrahim Eroğlu, günlük yaklaşık 7-8 ton civarında sevkiyatları olduğunu belirterek, "Bu sevkiyat yaklaşık 45 gün sürecek. Rabbim inşallah tüm çiftçilerimize bereketli, kazançlı bir yıl nasip eder. Patates şu anda çiftçide 5 ile 7 lira arasında satılıyor. Tabii ki bu fiyat düşük, yükselmesi için ihracat olmasını istiyoruz" diye konuştu.