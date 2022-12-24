Kısmen donan Çıldır Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı

Bursa'dan gelen Zehra Değirmenci, "Çıldır Gölü'nde buz yok diye çok üzülmüştüm ama gölün donduğunu görünce çok mutlu olduk. İlk kez buz üzerine çıktım ve heyecanlıyım. Ülkemiz çok güzel ve Kars'a ilk defa geliyorum. Buz üzerine çıkmak ayrı bir keyif verdi" dedi.