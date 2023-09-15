Kocaeli'de deniz kıyısında kısmen parçalanmış cansız beden bulundu Kocaeli'nin Sardala Koyu'nda vatandaşlar, deniz kıyısında cansız beden buldu. Çürümeye başlayan ve kısmen parçalanmış cesedin, kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu henüz belirlenemedi

Kocaeli'de sahilde cansız beden bulundu.

AA'nın haberine göre, Kandıra ilçesi Pınarlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu'nda vatandaşlar, deniz kıyısında bir cansız beden gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çürümeye başlayan ve kısmen parçalanmış cansız bedenin, kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu henüz belirlenemedi.

Savcılığın incelemesinin ardından cansız beden, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedenin, kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

*Arşiv Fotoğraf: İHA