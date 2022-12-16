Bir döneme damga vuran ve fenomen programlar arasında gösterilen Kısmetse Olur izleyici karşısına çıktı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacılar kadar formatı ile de izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. 9 kadın ve 9 erkeğin yer aldığı programın sunuculuğunu Öykü Serter üstlenmektedir. Peki, "Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?" İşte detaylar....