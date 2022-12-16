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Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni formatı ve yeni yarışmacılar ile izleyici ile buluştu. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir dönem birçok kişi tarafından takip edilen evlilik programı Kısmetse Olur hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni formatı hakkında tüm ayrıntılar...

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  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    Bir döneme damga vuran ve fenomen programlar arasında gösterilen Kısmetse Olur izleyici karşısına çıktı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacılar kadar formatı ile de izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. 9 kadın ve 9 erkeğin yer aldığı programın sunuculuğunu Öykü Serter üstlenmektedir. Peki, "Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?" İşte detaylar....
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    KISMETSE OLUR NE ZAMAN?

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden 12 Aralık' Pazartesi günü 18.30'da yayın hayatına başladı.

    Fenomen program haftanın altı günü saat 18.30’da yayınlanıyor.

     
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?

    Öykü Serter’in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

    Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur
  • Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

    KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLER?

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