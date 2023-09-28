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        Haberler Televizyon Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oyuncuları: Erkek ve kadın Kısmetse Olur 2. sezon yarışmacıları

        Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oyuncuları: Erkek ve kadın Kısmetse Olur 2. sezon yarışmacıları

        Kısmetse Olur yeni sezonu ile geri döndü. Bir döneme damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacılarıyla 2. sezona başladı. Programın izleyicileri için "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oyuncuları kimler, 2. sezon yarışmacıları isimleri ne?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte, Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları...

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        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:04
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        Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 2. sezon yarışmacıları ile yeni sezona başladı. YouTube üzerinden yayınlanan fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 2. sezon oyuncuları kimler? İşte, kadın ve erkek Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ile ilgili detaylar...

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        KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLER?

        Kısmet Olur Kadın Yarışmacıları: Aynur, Beyzanur, Buse, Dilara, Hasret, Leyla, Rümeysa, Tatiana, Yeliz

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        Kısmet Olur Erkek Yarışmacıları: Batuhan Berke, Batuhan, Görkem, Mert, Murat, Oğuz, Oğuzhan, Onur, Ozan

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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