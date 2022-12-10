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Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Melis Buse Betyakan yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı Melis adeta bambaşka birine dönüştü.

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  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    Bir döneme damgasını vuran yarışma programı Kısmetse Olur'un fenomen gelin adayı Melis Buse Betyakan'ın sosyal medya paylaşımı gündeme geldi. 
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan program ile adından söz ettirdi.
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    Programın sivri dilli gelin adayının son halini görenler gözlerine inanamadı. 
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    Özellikle Erdem ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kısmetse Olur'un Melis'i Semih Kurtulmuş'a olan takıntısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    Melis Buse Betyakan, evlilik programının bitmesinin ardından her şeyin yalan  olduğunu dile getirmişti.
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    Daha önce Bana Her Şey Yakışır programıyla ekran karşısına çıkan fenomen yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    Kısmetse Olur Melis'i geçirdiği estetik operasyonlar sonucuna adeta başka birine dönüştü. 
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

    İşte, Kısmetse Olur Melis Buse Betyakan'ın inanılmaz değişimi...
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!
  • Kısmetse Olur programıyla ünlenmişti! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak neredeyse imkansız!

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