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Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının gözde isimlerinden Cansel Çördük, o sıralar Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde viral olmuştu. Program bittikten sonra Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşmişti. Yeni yaşam tarzıyla bambaşka birine dönüşen Cansel'i görenler gözlerine inanamıyor.

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  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

    5 yıl aradan sonra tekrar ekranlara gelen Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da bu vesileyle gündem oldu. Programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük'ün uzun zaman sonra son hali ortaya çıktı.
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

    Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'e yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomenliği yapıyor.
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

    Instagram hesabında 478 bin takipçiye sahip olan Cansel Çördük, kendisine gelen Kısmetse Olur sorularını da yıllardır yanıtsız bırakıyor.
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

    İşte Cansel Çördük'ün son halleri...
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

    Yarışmanın seyircileri sık sık Cansel Çördük'ün gönderilerinin altına; "Yarışmaya geri dön", "Sensiz Kısmetse Olur olmuyor" gibi yorumlar bırakıyor.
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

    Cansel Çördük kendisine sosyal medya hesabından yöneltilen; "Türkiye'ye gelip bir iş kurmayı düşünüyor musun?" sorusuna da "Hayır" cevabını vermişti.
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!
  • Kısmetse Olur'un gözde yarışmacısıydı! Los Angeles'a taşınan Cansel Çördük bambaşka biri oldu!

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