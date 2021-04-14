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Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma kararları neler?

Kısmi kapanma nedir? Geçtiğimiz gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında koranavirüsle mücadele kapsamında alınan "Kısmi Kapanma" kararı sonrasında bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma kararları neler? Kısmi kapanma ne kadar sürecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma kararları neler?

Kısmi kapanma kararları nelerdir? Dün toplanan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronaviürsle mücadele kapsamında alınan kısmi kapanma kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, kısmi kapanma kararları neler? Kısmi kapanma ne zaman bitecek? İşte kısmi kapanma ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

KISMİ KAPANMA NEDİR? KISMİ KAPANMA KARARLARI NELER?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısmi kapanma olarak adlandırıldı. Şimdilik kararlar iki hafta süresince geçerli olacak. İki haftanın ardından tedbirler hafifletilecek veya virüsün seyrine göre tedbirlerde genişlemeye gidilecek. Öte yandan Koronavirüs tedbirleri yarın (14 Nisan Çarşamba) gününden itibaren başlıyor.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısmi kapanma açıklaması:

"Geçmişte de tecrübe ettiğimiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir."

"65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak."

"Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."

"Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak. Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir."

"Oteller sadece kendi müşterilerine sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Evlerde toplu iftar gerçekleştirilemeyecek. Konaklama tesislerinde toplu iftar gerçekleştirilemeyecektir. Uygulama yarın akşam saatiyle başlayacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığınca bu akşam yayınlanacak genelgede belirtilecektir."

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