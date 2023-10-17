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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KİT'ler 272 milyar lira yatırım yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        KİT'ler 271.6 milyar lira yatırım yapacak

         Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2024'te 271,6 milyar lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:49
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        KİT'ler 272 milyar lira yatırım yapacak
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        "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararla, 2024 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemlerle istihdam ve hizmet alım usulleri belirlendi.

        Buna göre, kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.

        Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.

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        Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek.

        Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

        Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

        BORÇLAR ZAMANINDA ÖDENECEK

        Kamu teşebbüsleri, 2024 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

        Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

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        Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödeyecek, temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirecek.

        2024 MALİ HEDEFLERİ

        Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin 2024'te toplam 271 milyar 644 milyon 205 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor.

        En yüksek yatırımı 102,4 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 61,3 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 29 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek.

        Kamu teşebbüslerinin 2024 yılı mali hedefleri şöyle (bin lira):

        Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla
        1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) 853.835 9.290.365 1.414.630
        2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 4.960.000 -4.534.410 4.034.410
        3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 250.000 9.914.643 53.949
        4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2.106.900 5.490.894 -3.812.944
        5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 8.100.000 259.374.620 49.018.659
        6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 28.000.000 -28.693.150 29.675.303
        7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 102.365.761 -39.760.955 44.219.490
        8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 29.000.000 289.434.542 -85.892.004
        9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 598.741 27.549.580 79.544.410
        10-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 75.000 3.082.163 1.594.933
        11-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 1.030.479 2.623.399 634.541
        12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 101.001 1.486.276 510.056
        13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 52.000 227.167 -728.167
        14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 61.284.142 109.374.646 13.337.043
        15-TCDD Taşımacılık AŞ 19.741.829 28.531.226 4.664.645
        16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 1.632.397 2.856.841 -358.691
        17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 10.000.000 17.758.873 -19.562.833
        18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 788.120 -5.318.091 4.098.091
        19-Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 54.500 33.719 44.531
        20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 560.000 515.133 -462.277
        Sümer Holding AŞ 1.500 149.888 24.512
        Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 88.000 66.601 -95.779
        Toplam 271.644.205 689.453.970 121.956.508
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