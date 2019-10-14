Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

KİT'lerde en yüksek ödenek TCDD'ye

AA

KİT'ler arasında en yüksek ödenek teklifi 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarında gelecek sene için yaklaşık 8,5 milyar lira ile TCDD'ye verildi. TCDD'yi 5 milyar lira ile BOTAŞ, 4 milyar lira ile TEİAŞ takip etti. KİT'ler arasında en düşük ödenek ise 4 milyon lira olarak TÜDEMSAŞ'a ayrıldı. Teşebbüsler gelecek yıl 24,3 milyar lira, 2021'de 26,3 milyar lira, 2022'de de 28,3 milyar lira yatırım yapacak

KİT ödenek

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne verildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2020-2022 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 24 milyar 316 milyon 672 bin lira, 2021 için 26 milyar 336 milyon 286 bin lira, 2022 için de 28 milyar 298 milyon 538 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 35'i TCDD'ye ayrıldı. Kuruma 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira, 2021 için 9 milyar 154 milyon 257 bin lira, 2022 yılı için de 9 milyar 836 milyon 318 bin lira bütçe ayrıldı.

EN DÜŞÜK ÖDENEK TEDEMSAŞ'A

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TCDD'yi 5 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ),4 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise 4 milyon lira olarak Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'ye (TÜDEMSAŞ) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2020'de öngörülen ödenek 7 milyon 350 bin lira iken 2021'de bu rakam 7 milyon 960 bin liraya, 2022'de da 8 milyon 554 bin liraya çıkarıldı.

Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 66 milyon lira olan teklif tavanı, 2021 yılı için 71 milyon 482 bin lira, 2022'de ise 76 milyon 808 bin liraya yükseltildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2020 için 36 milyon 125 bin lira, 2021 yılı için 39 milyon 126 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2022 yılı için bu rakam 42 milyon 41 bin lira oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 160 milyon liralık ödenek teklif tavanı da 2021'de 173 milyon 289 bin liraya, 2022'de de 186 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:

Kurumlar

2020

2021

2022

BOTAŞ

5.000.000

5.415.273

5.818.752

Çay İşletmeleri

7.350

7.960

8.554

Devlet Malzeme Ofisi

32.134

34.803

37.396

DHMİ

587.260

636.035

683.424

EÜAŞ

1.193.968

1.293.133

1.389.481

Et ve Süt Kurumu

66.000

71.482

76.808

Eti Maden İşletmeleri

550.000

595.680

640.063

Kıyı Emniyeti

110.000

119.136

128.013

MKEK

175.000

189.535

203.656

T.Taşkömürü Kurumu

143.840

155.787

167.394

Tarım İşletmeleri

160.000

173.289

186.200

TCDD

8.452.258

9.154.257

9.836.318

TCDD Taşımacılık

600.000

649.833

698.250

TEDAŞ

500.000

541.527

581.875

TEİAŞ

4.000.000

4.332.218

4.655.001

Temsan

19.936

21.592

23.201

TKİ

96.150

104.136

111.895

Toprak Mahsulleri Ofisi

36.125

39.126

42.041

TPAO

2.534.882

2.745.416

2.949.970

TÜDEMSAŞ

4.000

4.332

4.655

TÜLOMSAŞ

8.0008.6649.310

TÜVASAŞ

39.76943.07246.281

Toplam

24.316.672

26.336.286

28.298.538

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esenboğa yılın ilk 9 ayında 10.5 milon yolcuya ulaştı
İŞ-YAŞAMEsenboğa 9 ayda 10 milyonu aştı
Meyve ve sebze sektörüne hibe desteği
İŞ-YAŞAMMeyve ve sebze sektörüne hibe desteği
Yerli Davos'ta ne kararlar alındı?
İŞ-YAŞAMİşçi-işveren elele 10 milyon fidan
Üniversite-sanayi iş birliği güçlenerek devam ediyor
İŞ-YAŞAMSanayi Doktora Programı'na yeni çağrı!
Tarım- ÜFE Eylül ayında yüzde 1,59 arttı
İŞ-YAŞAMTarım- ÜFE eylülde arttı
Son dakika haberi! Ağustos ayı sanayi üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAMSanayi üretimi verileri açıklandı
Köprü ve otoyoldan kaçak geçişe ceza kıskacı- haberler
İŞ-YAŞAMCeza kıskacı
'Bölgedeki esnaf ve sanatkarların borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı'
İŞ-YAŞAM'Sınırdaki esnafın borcu ertelensin'
Kayseri Yahyalı kenevirin merkezi olacak
İŞ-YAŞAMKayseri kenevirin merkezi olacak
TOBB dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı mektupla anlatıyor
İŞ-YAŞAMDünyaya 'Barış Pınarı' mektubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X