Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne verildi.
Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.
Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2020-2022 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 24 milyar 316 milyon 672 bin lira, 2021 için 26 milyar 336 milyon 286 bin lira, 2022 için de 28 milyar 298 milyon 538 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.
Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 35'i TCDD'ye ayrıldı. Kuruma 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira, 2021 için 9 milyar 154 milyon 257 bin lira, 2022 yılı için de 9 milyar 836 milyon 318 bin lira bütçe ayrıldı.
EN DÜŞÜK ÖDENEK TEDEMSAŞ'A
Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TCDD'yi 5 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ),4 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip etti.
KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise 4 milyon lira olarak Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'ye (TÜDEMSAŞ) ayrıldı.
TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2020'de öngörülen ödenek 7 milyon 350 bin lira iken 2021'de bu rakam 7 milyon 960 bin liraya, 2022'de da 8 milyon 554 bin liraya çıkarıldı.
Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 66 milyon lira olan teklif tavanı, 2021 yılı için 71 milyon 482 bin lira, 2022'de ise 76 milyon 808 bin liraya yükseltildi.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2020 için 36 milyon 125 bin lira, 2021 yılı için 39 milyon 126 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2022 yılı için bu rakam 42 milyon 41 bin lira oldu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 160 milyon liralık ödenek teklif tavanı da 2021'de 173 milyon 289 bin liraya, 2022'de de 186 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.
KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:
Kurumlar
2020
2021
2022
BOTAŞ
5.000.000
5.415.273
5.818.752
Çay İşletmeleri
7.350
7.960
8.554
Devlet Malzeme Ofisi
32.134
34.803
37.396
DHMİ
587.260
636.035
683.424
EÜAŞ
1.193.968
1.293.133
1.389.481
Et ve Süt Kurumu
66.000
71.482
76.808
Eti Maden İşletmeleri
550.000
595.680
640.063
Kıyı Emniyeti
110.000
119.136
128.013
MKEK
175.000
189.535
203.656
T.Taşkömürü Kurumu
143.840
155.787
167.394
Tarım İşletmeleri
160.000
173.289
186.200
TCDD
8.452.258
9.154.257
9.836.318
TCDD Taşımacılık
600.000
649.833
698.250
TEDAŞ
500.000
541.527
581.875
TEİAŞ
4.000.000
4.332.218
4.655.001
Temsan
19.936
21.592
23.201
TKİ
96.150
104.136
111.895
Toprak Mahsulleri Ofisi
36.125
39.126
42.041
TPAO
2.534.882
2.745.416
2.949.970
TÜDEMSAŞ
4.000
4.332
4.655
TÜLOMSAŞ
|8.000
|8.664
|9.310
TÜVASAŞ
|39.769
|43.072
|46.281
Toplam
24.316.672
26.336.286
28.298.538
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