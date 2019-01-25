Toruntay, yaptığı açıklamada, taşerondan kadroya geçen işçiler ile kadro kapsamı dışında kalan işçilerin, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruduğunu söyledi.
KİT'lerde, özel bütçeli kurumlarda ve yemekhanelerde çalışanlar ile yüzde 70 kapsamına giremeyenler ve kiralık araçlarda şoförlük yapanların kadro kapsamı dışında kaldığını belirten Mustafa Toruntay, şunları kaydetti:
"Kamudaki taşeron işçilere kadro imkanı getiren düzenlemeyi tarihi bir reform olarak görüyoruz. 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya kavuştuğu bu düzenlemede, yaklaşık 80 bin işçi kardeşimiz kapsam dışı kaldı. Onlar için girişimlerimiz devam ediyor. Hükümetimizin yetkili organlarıyla sürekli görüşüyoruz, çözüm üretmek için çabalıyoruz. Bunun dışında başladığımız imza kampanyasıyla da farkındalık oluşturuyoruz. KİT'lerdeki işçiler için verilen kadro sözünün kısa süre içinde tutulacağına inanıyorum."
"HÜKÜMET İŞÇİLERİN SESİNE KULAK VERMELİ"
Toruntay, kadroya geçen taşeron işçilerin temel sorununun ise 2020'ye kadar yüzde 4+4 olarak belirlenen ücret artışları olduğunu belirterek, geçen yıl gerçekleşen yüksek enflasyon karşısında yüzde 4+4'lük zammın çok yetersiz kaldığını dile getirdi.
Söz konusu zam oranlarının 2017'deki enflasyon oranı ve ülkenin o dönemdeki şartları dikkati alınarak belirlendiğini vurgulayan Mustafa Toruntay, "Yüzde 20,3 olarak gerçekleşen 2018 yılı enflasyonu ve asgari ücrete yapılan yüzde 26'lık artış da göz önünde bulundurulduğunda, taşerondan kadroya geçen işçilerin ücretleri en az yüzde 20,3 oranında artırılmalıdır. Bunun bir an evvel yapılması, mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemlidir. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemeyi temel politika olarak gören hükümet, 1 milyona yakın işçi ile ailelerinin sesine kulak vermelidir." diye konuştu.
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