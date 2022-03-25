Kıtalararası balistik füze deneyen Kim'in tarzı gündem oldu 0:00 / 0:00

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesini doğruladı.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi'ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edildi.

Füze denemesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz. Son füzenin geliştirilme sürecini doğrudan yönetiyoruz ve 23 Mart'ta fırlatma için yazılı bir emri imzaladık” dedi.

VİDEO İLE GÖZDAĞI

Kıtalararası balistik füze denemesini 'eşsiz bir zafer' olarak nitelendiren Kuzey Kore denemeleri de paylaştığı bir video ile duyurdu.

Paylaşılan videoda Kuzey Kore lideri Kim, denemeleri deri ceketi ve gözlükleri ile takip ederken görülüyor. Videonun aksiyon filmlerine benzer efektlerden ve müzikten oluşması ise 'Kim Top Gun filmine özenmiş' yorumlarına neden oldu.

PYONGYANG'IN SON DENEMESİNE KINAMA

Öte yandan Kuzey Kore, dün bu yılki 11. füze denemesini gerçekleştirerek dünya kamuoyunu alarma geçirirken, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Brüksel'deki G7 Zirvesi'nin oturum aralarında konuyu görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi. Japon basınında yer alan haberlere göre Pyongyang'ın son denemesini şiddetle kınayan liderler, Kuzey Kore'yi eyleminden sorumlu tutma konusunda mutabık kaldı. Kishida ve Biden'ın Kuzey Kore sorununun çözümünde diplomasi ihtiyacının önemini vurguladığı ifade edilirken, görüşmede Biden'ın ABD'nin Japonya ve Güney Kore'nin güvenliğine dair taahhüdüne bağlılığını yinelediği kaydedildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'na göre iki lider, Kuzey Kore'nin dünkü testi de dahil olmak üzere nükleer ve füze faaliyetlerinin uluslararası toplum için açık ve ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda görüş birliğine vardı. Öte yandan, Biden'ın Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar konusunda Batı dünyasının yanında yer alan Japonya Başbakanı Kishida'ya ülkesinin Ukrayna krizi karşısındaki kararlı tepkisi için teşekkür ettiği belirtildi.

YAPTIRIMLARA RAĞMEN MEYDAN OKUYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uygulanan yaptırımlara rağmen 2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu bir dizi füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.