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Kitap günlerinde buluştular

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri etkinliğinde Türkan Şoray ile Ahmet Mekin onur konuğu olarak yer aldı

Kitap günlerinde buluştular
'Asya' ile 'Cemcit' buluştu
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HABERTURK.COM

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 4'üncün Kitap Günleri'nde konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, ünlü sanatçıları ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Etkinliğin, ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti: Okumanın, her şeyin temeli olduğunu biliyoruz. Bu büyük organizasyonda yazarlarımız bizlerle buluşacak. Onların tecrübelerinden, bilgilerinden hep beraber faydalanacağız. Bugün de çok değerli iki misafirimiz bizlerle buluşuyor. Türk sinemasının sultanı, aydınlık yüzü büyük sanatçı Türkan Şoray ve yine Türk sinemasının yaşayan efsanesi bu toprakların değerli kültür hazinesi Ahmet Mekin'i Bandırma'da ağırlamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

1977 yapımı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın baş rol oyuncuları Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, Kitap Günleri'nde söyleşiye katıldı. Şoray, 'Sinemam ve Ben' adlı kitabını imzaladı. Şoray ile Cemcit, Bandırma'da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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