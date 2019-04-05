Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Çarpışma'nın 'Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler’de görüntülendi.
"ENTERESAN BİR ŞEY OLACAK"
Yer aldığı Çarpışma dizisiyle Çukur dizisinin senaryolarının birleşeceği dedikoduları sorulan oyuncu, "Kaç bölüm sürecek bilmiyorum. Yapım kısmı buna karar verdi. Bence enteresan bir şey olacak. Yeni bir tat, ben de merak ediyorum. Bundan sonra tek bir dizi olarak devam edeceğini sanmıyorum. Öyle bir şey olsa bilgisi gelirdi bana" dedi.
"İŞİN MATEMATİĞİNİN HESABINI YAPMAM"
Öte yandan, son olarak yer aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı adlı sinema filminin internet platformuna satılması hakkındaki düşünceleri sorulan Tatlıtuğ, "Ben çıkar oynarım, gerisi insanların düşüneceği şey. Mutlaka düşündükleri, amaçladıkları bir mevzu vardır. O yüzden o matematiğin hesabını ben yapamam. Yaptığım işten son derece memnunun, harikulade bir film olmuştur. Yine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devamı olursa oynarım, neden olmasın" şeklinde konuştu.
"ALIŞTIĞIMIZ BİR TEMPO"
Balık sezonunu açan oyuncu, bu tutkusuyla alakalı, "Sezon bitince tekrar gideceğim. Alıştığımız bir tempo, artık on beş yıl oldu. İnsanın her zaman kendine vakit ayıracak zamanı vardır. Deşarj oluyoruz, iyi geliyor" ifadelerini kullandı.
Yakışıklı oyuncu lüks marka antika arabasının direksiyonuna geçerek gözlerden kayboldu.
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