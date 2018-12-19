Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çarpışma'da can verdiği Kadir Adalı rolüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıran iddia. 'Köpeğinin kulaklarını kestiği' söylentisi Kıvanç Tatlıtuğ'u çileden çıkardı.

Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Tatlıtuğ, "Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın. Eğer kanıtlarsanız, ben hemen yaptığım oyunculuk mesleğini bırakıp, başka işlerle uğraşacağımın sözü bendedir" dedi.

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