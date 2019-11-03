Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kırmızı çerçeveli gözlükleri ve siyah ağırlıklı kıyafet tercihi ile rockstarları andıran Kıvılcım Ural, yakın arkadaşları ile sohbet edip hasret giderdikten sonra kısa bir süre mağaza vitrinlerini inceledi.

AVM çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ural muhabirlerin, ''Rap müzikteki yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ''İyi müzik yapan herkese saygım sonsuz. Bence bu bir döngü ve 2020 kışıyla birlikte ibrenin rock ve alternatif müziğe döneceğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi.

Kıvılcım Ural, fazla vakit kaybetmeden yeni şarkısının hazırlıklarına da başladığını dile getirdi.

"ACELEM YOK, BAŞARI İÇİN ÇABALAMAK HOŞUMA GİDİYOR"

'Yıllar Sonra' şarkısının aldığı olumlu tepkilerden son derece memnun olduğunu da söyleyen genç müzisyen, ''Çok yakında herkesin çok şaşıracağını düşündüğüm müzikal bir takım projeleri hayata geçireceğim. Bazen bir çok şeye kulaklarımı tıkayıp sadece işime odaklanıyorum. Acelem yok. Basamakları teker teker çıkmak ve başarı için çabalamak hoşuma gidiyor.'' dedikten sonra muhabirlere iyi çalışmalar dileyip alışveriş merkezinden ayrıldı.