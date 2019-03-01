Kıvılcım Ural kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile olaylı bir birliktelik yaşadıktan sonra, ünlü şarkıcı ile dünya evine giren Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu