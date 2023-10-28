Kıvırcık saçın adeta bir lütuf olduğunu anlayan kişiler bukleleri sayesinde yeni bir görüntüye kavuşuyor
Kıvırcık saçın bakımı ve şekillendirmesi zor olsa da kişinin görünüşüne harika bir estetik katar. Bazen, buklelerin kötü bir özellik olduğunu düşünebiliriz ancak doğru bir bakımla kişi, saçlarını yeniden yaratabilir.
"1 yıllık fark."
"Daha hafif, daha sağlıklı, daha kıvırcık, daha pembe."
"Sonunda saçımı düzleştirmeyi bırakacak cesareti topladım!"
"Saçlarımı 11 yıl boyunca düzleştirdim ve bu bana ömrümün yarısını kuru, donuk, kıvırcık saçlarla geçirmeme neden oldu."
"Hayatımın büyük bölümünde saçlarımı soldaki fotoğraftaki gibi kullandım. Geçenlerde beni içimdeki kıvırcık kızı kucaklamaya teşvik eden biriyle tanıştım!"
"Gelin aradaki farkı ve saçınızı kafanızdan çıktığı haliyle sevmenin ne kadar güzel bir duygu olduğuna sevinelim!"
"Bu güzel bukleleri keşfetmeden önce ve sonra."
"Sarı bukleleri çok istediğim için hasar görmüş ve aşırı işlenmiş olmaktan, sıkı, sağlıklı buklelere ve doğal siyah saçlara! Yaşıyorsun ve öğreniyorsun! (Bu fotoğraflar arasında yaklaşık 4 yıl var)."
"Saçlarının onları tamamen farklı iki insana dönüştürebileceğini düşünen başka biri var mı? İkizler burcunda doğmalıydım."
"Temmuz 2019 ve Eylül 2020. Doğal saç karşılaştırması."
"Kıvırcık saçlarımı kucaklamayı öğrendim!"
"Saçlarımı her gün düzleştirirdim!"