Kıvırcık saçın adeta bir lütuf olduğunu anlayan kişiler bukleleri sayesinde yeni bir görüntüye kavuşuyor

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"Sarı bukleleri çok istediğim için hasar görmüş ve aşırı işlenmiş olmaktan, sıkı, sağlıklı buklelere ve doğal siyah saçlara! Yaşıyorsun ve öğreniyorsun! (Bu fotoğraflar arasında yaklaşık 4 yıl var)."