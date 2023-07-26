Kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor! İşte Miley Cyrus'un hafızalara kazınan kombinleri!

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Miley Cyrus'ın hayranları başta ünlü ismin Hannah Montana imajından uzaklaşmak istemesine tepki göstermiş ve yeni cesur tarzına eleştiriler yağdırmıştı. Daha sonra 2018 yılında başarılı oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Cyrus, 2019 yılında boşanarak depresif bir döneme girmişti.

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Boşanmasının ardından daha müstehcen kostümler tercih etmeye başlayan Miley Cyrus, muhafazakâr gruplar ve ebeveynler tarafından çocuklar için uygun olmadığına dair eleştiriler aldı. O dönemlerde müzikten geçici olarak emekli olacağını söyleyen ünlü isim kısa süre sonra sektöre döndü.