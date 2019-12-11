İŞKUR üzerinden alınan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 6 Aralık 2019 tarihinde sona erdi. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaptı. İŞKUR tarafından başlayan başvuru süresi sona erdikten sonra adaylar kura gününü bekliyor. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı kurası ne zaman?

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım sayısı 129 sürekli işçi olarak açıklandı. 39 yağcı, 25 deniz trafik operatörü, 12 mühendis ve 11 kaptan alımı olacak. Noter Kura tarihi Türkiye İş Kurumu sisteminden kaynaklı 25.12.2019 olarak belirtilmiş ancak bu tarihte kura yapılmayacak. Kuranın ne zaman yapılacağı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden ilan edilecek.