AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kurtarma-8 römorkörümüzün refakatinde "Ocean Corona" isimli gemiye kılavuzluk hizmeti verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın... #EvdeKalTürkiye." denildi.

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı 289 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Ocean Corona"ya kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, tulum giyerek gemiye çıktı.

Kılavuz kaptan eşliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayan "Ocean Corona" daha sonra Ereğli'ye gitti.