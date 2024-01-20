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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kıyıya vurmuş genç kadın cesedi bulundu! - Antalya haberleri

        Kıyıya vurmuş genç kadın cesedi bulundu!

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahil kıyısında genç yaşta olduğu değerlendirilen bir kadına ait cansız beden bulundu. Cenazenin kimliği ve ölüm nedeni hakkında inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:00
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        Kıyıya vurmuş genç kadın cesedi bulundu!
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        Antalya'da edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Kadriye Turizm Merkezi Sahili’nde otel çalışanları hareketsiz bir kişinin kıyıda olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        CENAZE GENÇ BİR KADINA AİT

        İHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatı kaybettiği belirlenen cesedin, genç bir kadına ait olduğu belirtildi.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

        Cansız beden, olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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