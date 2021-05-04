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Bagajdaki dehşette perde aralandı! Kız arkadaşı boğmuş!

Bursa’da, park halindeki araçta çürümüş cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Sinan Sönmez'i boğarak öldürdüğü öne sürülen Rus uyruklu arkadaşı Neriman Sarvarov ile ona yardımcı olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi

KIZ ARKADAŞI BOĞDU! Son dakika: Bagajdaki dehşette perde aralandı! - VİDEO HABER
Bagajdaki dehşette perde aralandı! Kız arkadaşı boğmuş!
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İHA

Bursa’nın Kestel İlçesi Cuma Caddesi’nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri, park halindeki plakasız bir otomobilin bagajından kötü kokular geldiği gerekçesiyle polis ekiplerine haber verdi.

POLİS, ÇÜRÜMÜŞ CESETLE KARŞILAŞTI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri, alınan savcılık kararıyla otoparka çekilerek otomobilin bagajını açtı. Bagaja açan ekipler, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı.

Sinan Sönmez'in (32) cansız bedeni kendi aracında 34 gün sonra bulunmuştu.

34 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Yapılan incelemelerde cansız bedenin Bursa’nın İnegöl ilçesinde 34 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Sinan Sönmez’e ait olduğu belirlendi. Cenazenin bulunduğu otomobilin Sinan Sönmez’e ait olduğu ve plakalarının söküldüğü belirlendi.

KAMERADAN ARACI GETİREN BELİRLENDİ

Ceset yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, araç ise emniyete çekildi.

Bahse geçen sokak üzerinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, aracı Rus uyruklu 29 yaşındaki Neriman Sarvarov’un getirdiği belirlendi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Ölen Sinan Sönmez'in en son kimlerle telefon görüşmesi yaptığının tespiti ve güvenlik kameralarından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

YUMRUKLA BAYILTMIŞ ELLERİYLE BOĞMUŞ

Gözaltına alınan Neriman Sarvarov ifadesinde, 'önceden arkadaş oldukları Sinan Sönmez ile birlikte yaklaşık bir ay önce İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesinde ağaçlık alanda alkol alırken aniden küfürleşmeye başladıklarını, kendisinin önce yumruk atarak Sinan Sönmez’i araç içerisinde bayılttığını ve akabinde elleriyle boğarak öldürdüğünü ve cesedi bagaja attığını, daha sonra ise maktule ait aracı Kestel İlçesine götürerek terk ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Bürosu dedektifleri olayla alakalı, Latife A., Sabit D., Alişan D., İsmail Ç. isimli şüphelileri de gözaltına aldı.

Sorgusu tamamlanan 5 zanlı, Acemler'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden İnegöl Adliyesi'ne sevk edildiler.

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