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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşı hakkında yeni gelişme!

        Merdivenlerde ölü bulunmuştu, kız arkadaşı hakkında yeni gelişme!

        İstanbul'da, Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'un, bir apartmanın merdiveninde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Babahanov'un kız arkadaşı Gulnoza Salomova hakkında "kasten öldürme" suçundan hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:20
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        Kız arkadaşı hakkında yeni gelişme!
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        İstanbul'da, Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'un (40), bir apartmanın merdiveninde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, 21 Mayıs 2023'te Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana gelmişti. Bina sakinleri, ikinci kat merdiveninde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

        KIZ ARKADAŞI TUTUKLANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

        Olay sonrasında Aziz Babahanoz'un kız arkadaşı Gulnoza Salomova tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gulnoza Salomova'nın evinde yapılan aramalarda ölene ait eşyaların olduğu belirtildi.

        Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside ise Aziz Babahanoz'un "kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı" sonucundan ölümün meydana geldiği iddianamede yer aldı.

        TEK BAŞINA ÇIKIP, GERİ DÖNDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İddianamede yer alan kamera görüntülerinde ise şüpheli ile ölenin binaya aynı anda girdikleri, sonrasında şüphelinin tek başına çıktığı, daha sonra tekrar eve döndüğü belirlendi. İddianamede ölümün kafa travması şeklinde meydana geldiği ve darbe aldığı bu nedenden dolayı şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendi.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU

        İddianamede şüpheli Gulnoza Salomova'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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