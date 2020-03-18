Kız arkadaşını darp ettiğini söylediği kişiye müdahale ederken öldüren Kadir Şeker'in 18 yıla kadar hapsi istendi

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp ettiğini söylediği Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkında iddianame hazırlandı. Şeker'in 12 ile 18 yıl arası hapsi istendi.

İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

Olay nasıl gerçekleşti?

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D arasında evde oldukları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışma sırasında Duran'ın Ayşe D'yi darp ettiği bildirildi.

Bunun üzerine Ayşe D evden çıkıp yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Şeker'in ifadesine göre Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp yumruk atmaya başladı.

Bunun üzerine Şeker, yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti.

Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.