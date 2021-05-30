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Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuya kalan hamamcı öldü

Karaman'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak (37) yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Elif T. ise hastaneye kaldırıldı.

Saunada uyuyakalmak pahalıya mal oldu! Son dakika haberleri
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuya kalan hamamcı öldü
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AA

Olay, saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana geldi.

Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı E.T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuya kaldı.

Bir süre sonra uyanan E.T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan E.T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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