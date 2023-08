Kız çocuklarına ilham vermek için tasarlanan Barbie'nin ilginç serüveni

9 Şurada Paylaş!









Tasarımcılar şüpheciydi. Hatta bazıları bebeği yapmanın tamamen imkânsız olduğuna ikna olmuştu. Ancak Ruth kararlıydı. The New York Times'a verdiği bir röportajda şunları söylüyordu: Her küçük kızın, geleceğiyle ilgili hayalini yansıtmak için bir oyuncak bebeğe ihtiyacı vardı. 16 ya da 17 yaşındayken nasıl olacağını canlandıracaksa, göğsü düz olan bir oyuncak bebekle oynamak biraz aptalcaydı. Ben de ona güzel göğüsler verdim.

Fotoğraf: AP